101 возгорание травы и мусора зафиксировали в Челябинской области за сутки

Также спасатели ликвидировали шесть лесных пожаров

В Челябинской области 16 апреля спасатели более 100 раз выезжали на загорания сухой травы и мусора. Пожары тушили более 500 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«16 апреля поступило 101 сообщение о загорании мусора и сухой растительности в Челябинской области. На загорание реагировали от МЧС 501 человек и 145 единиц техники»,— рассказали в ведомстве.

Всего за сутки на территории региона произошло 133 техногенных пожара и шесть природных пожаров на землях лесного фонда.

Напомним, на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. Южноуральцам и гостям региона запрещено разводить огонь в лесах, сельхозугодьях и на территории населенных пунктов. Нарушителей ждут крупные штрафы.