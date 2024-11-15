«Попросили детей у Матронушки»: челябинка рассказала, как стала мамой тройняшек

Спустя 11 лет мы нашли героев старого фотоснимка, сделанного в роддоме

Одиннадцать лет назад фотограф Андрей Ткаченко сделал в роддоме снимок молодой мамы и ее новорожденных дочек-тройняшек. Одна посапывает во сне, другая что-то ищет глазами, а третья — сладко зевает. «Три характера» назвал снимок фотограф. Мы нашли героев этого кадра и узнали, как мама и девочки живут сегодня.

Мама теперь уже не малышек Наталья Федорук вспоминает тот день с удовольствием. Появления девочек с трепетом ждала вся семья. На момент родов Наталье было 32 года, ее родители и родители ее супруга уже мечтали о внуках.

«В начале наших отношений мы с мужем жили для себя: зарабатывали, путешествовали, отдыхали. Но в какой-то момент стали задумываться о детях. Даже поехали в Москву и попросили детей у Матронушки. А когда вернулись в Челябинск, узнали, что я беременна», — рассказывает Наталья.

Первое УЗИ показало, что в семье будет двойня. Наталья даже не удивилась, так как по линии матери в роду были подобные случаи.

У Натальи беременность протекала на удивление хорошо.

«Только в самом начале анализ на ХГЧ, по которому подтверждают беременность, просто зашкаливал. Видимо, сказалось то, что малыш не один», — замечает Наталья.

На первый скрининг в 12 недель Наталья отправилась вместе с мужем. Николай постеснялся заходить в кабинет и остался ждать жену в коридоре. Однако доктор, посмотрев на экран, попросила будущего отца присоединиться к супруге.

«Врач меня спрашивает: вы пришли одна? Говорю: с мужем. А она: зовите мужа скорее. Я подумала: что-то случилось. И такими страшными мне показались следующие секунды! Врач развернула монитор в нашу сторону и показывает обоим: вот какие у папы тройняшки!» — рассказывает Наталья.

Откуда взялся третий ребенок? Из одного плодного яйца развилась прекрасная девочка. А второе яйцо разделилось и дало жизнь двум близняшкам. Так Наталья и Николай стали родителями трех девочек. Медики предлагали убрать один плод, так как боялись, что хрупкая и невысокая мама просто не выносит всех малышей, но Наталья и Николай категорически отказались.

Позже медики объяснили Наталье, что ей повезло: у каждой близняшки образовалась своя плодная оболочка, девочки не мешали друг другу, автономно питались и могли развиваться спокойно.

Всю беременность мама чувствовала себя хорошо: ездила за рулем, ходила на работу и в целом вела обычный образ жизни. Даже животик у нее был небольшим. На девятом месяце у Натальи поднялось давление и никак не сбивалось. Акушеры решили кесарить маму, так как одна малышка лежала на дне матки, как в колыбельке, перекрывая выход себе и сестренкам. На ней, головками вниз, находились две сестры-близняшки.

Операцию провели в роддоме больницы скорой помощи 11 октября 2013 года.

Сначала врачи достали Викторию, которая лежала отдельно. Имя, которое означает «победа», родители дали ей не случайно. Именно Вику медики предлагали убрать на раннем сроке, но она выжила, победила. В животе девочка была тихой, много спала — и сейчас по жизни она спокойная, неторопливая.

Виктория

Потом на свет появилась красавица Анжелика. Девочка родилась в двух «рубашках» — вторую плаценту она стянула с сестры. Именно этим фактом Наталья объясняет сегодня удивительную везучесть дочки.

Анжелика

Наконец, третьей акушеры достали близняшку Анжелики — Веронику.

Вероника

Виктория родилась с весом 2,2 килограмма, а Вероника и Анжелика весили 1,6 и 1,8 килограмма. Вот почему на фото Андрея Ткаченко они такие маленькие и худенькие. Потом малышек на месяц положили в больницу набирать вес под контролем врачей. Но и сейчас они тонкие, как тростиночки, хрупкие, как их мама.

Ухаживать за тремя малышами одновременно было непросто. Многому многодетную маму научили врачи. Например, правильно кормить. Утром Наталья давала грудь только одной дочурке — остальные кушали из бутылочек. Во время следующего приема пищи мама прикладывала к груди вторую дочку, а на третий раз — третью. Таким образом, сытыми оставались все. Купала Наталья девочек и делала им массаж также поочередно.

Мама сама придумала тройняшкам кроватку, и ее изготовили по спецзаказу. Спальное место в ней было общим, но по желанию можно было поставить две перегородки, разделявшие малышей. Девочки любили лежать вместе и видеть друг друга — так они вели себя намного спокойнее, чем когда их разделяли.

Супруги не стали покупать коляску на трех малышей. Приобрели коляску для двойни и одиночную, с хорошей проходимостью колес. В сложенном виде они хранились в машине. Выносить малышек на улицу в сумочках-переносках и гулять с ними помогали родные.

Многодетная мама и сейчас благодарна всем близким, друзьям, которые помогали ей с малышами, особенно свою маму, а также бабушку и отца мужа. Без их поддержки было не справиться.

«Тройняшки — это огромный труд и ответственность, но оно того стоит. Я советую каждой маме оставаться на позитиве, не киснуть и не опускать руки. Маленькие дети тонко чувствуют состояние мамочки. Жизнь станет легче, если не пускать в нее злость и агрессию, недовольство. Обязательно позволяйте себе отдыхать и принимайте помощь других», — советует Наталья.

Главным помощником Наталья считает своего супруга.



«Мы очень любим друг друга, у нас с этим железно. Я была уверена, что муж меня никогда не оставит. И беременность я носила легко, и сейчас чувствую его поддержку. Ради девочек он отдаст все», — хвалит супруга многодетная мама.

Несмотря на большую загруженность по хозяйству, Наталья успевает работать. Она юрист на одном из оборонных заводов в Челябинске. Родителям очень хочется успеть дать дочкам как можно больше, денег же в многодетной семье всегда не хватает.

Наталья старается не экономить на развитии девочек. С полутора лет малышки ходили на развивающие занятия в беби-клуб, с трех лет начали рисовать, посещать школу актерского мастерства и гимнастику, а с пяти пошли в модельную школу и на английский язык. Причем по всем направлениям тройняшки успешные.

Девочки — члены сборной Челябинской области по эстетической гимнастике. Они часто выезжают на соревнования в разные города страны — костюмы, билеты и проживание оплачивают родители. Даже одна гимнастка в семье — удовольствие дорогое, а в этой семье сразу три талантливых ребенка. Юным спортсменкам нужна спонсорская поддержка.

Иногда девочки подрабатывают в рекламе. Например, Вика летала в Москву: девочка прошла всероссийский кастинг и рекламировала детские ювелирные украшения, а в Челябинске сестры снимались для известной марки детской одежды. Гонорары от модельной работы были потрачены на гимнастику и подарки для девочек.

Тройняшки учатся в одном классе, но сидят за разными партами, чтобы не болтали между собой на уроках. В будущем Анжелика хочет попасть в гуманитарный класс, а ее сестренки — в физмат. Пока все три дополнительно занимаются математикой.

Одинаковую одежду девочкам покупали только в младенчестве. Сейчас у каждой свой вкус и свой гардероб. Виктория и Анжелика — модницы, а Вероника — «удобница», очень любит удобные вещи.

Игрушки, гаджеты и подарки девочкам приобретают в трех экземплярах, а если сестры идут к кому-то на день рождения, то несут три подарка. И хотя родители любят всех девочек одинаково, между ними все-таки существует борьба за внимание мамы и папы.

Кстати, выглядит Наталья так же прекрасно, как и 11 лет назад. Говорит, в этом нет никакого секрета — она чувствует любовь мужа и девочек и старается оставаться красивой.

«В молодости, когда многие увлекались астрологией, одна астролог сказала мне, что у меня будут удивительные дети. Я тогда испугалась. Она успокоила: дети вас удивят по-хорошему. Так оно и вышло. Мне кажется, что каждый ребенок рождается со своим характером, стержнем. Даже в нашей семье все дети абсолютно разные. Нам остается их накормить, напоить, дать необходимое для развития и отпустить в большой мир», — замечает Наталья.

Неразрешимой проблемой для семьи остается квартирный вопрос. В студии с двумя спальнями впятером очень тесно. Как многодетные, Николай и Наталья получили от области нарез земли. В будущем они надеются построить там домик с банькой.

На этой неделе Наталья и ее дочери стали гостями выставки «Призма 15/90», где представлены лучшие снимки фотографов нашего сайта, в том числе снимок Андрея Ткаченко «Три характера».