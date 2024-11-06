История одного фото: как дорожники строят Симскую эстакаду на трассе М‑5

На выставке Первого областного информагентства показали, как выглядит будущий участок федеральной трассы

На выставке «Призма 15/90» в Челябинске собраны самые разные фотографии — от пейзажей и портретов до кадров со спортивных соревнований и учений военнослужащих. Мы сегодня поведаем историю кадра, сделанного в горах, на месте, где вскоре появится четырехполосная эстакада высотой с девятиэтажный дом.

Возвышенность. Перед глазами — вид на непроходимую зелень леса. Посреди буйства чащи — делящая ее пополам «артерия», дорога, которую вскоре заполонят автомобили. Здесь, в Ашинском районе, строят эстакаду, которая вскоре разгрузит «дорогу смерти», эксплуатируемую с трехкратной перегрузкой.

Для того чтобы сделать этот кадр, фотографу пришлось долго и очень медленно подниматься в гору на специальной машинке. Слева из окна — обрыв, справа — дорожная техника, а в голове мысль: «Только бы не упасть». А ведь строители эстакады проделывают этот путь несколько раз в день: вниз к технике и мини-цеху по производству колонн для эстакады, вверх к асфальтируемому участку и местам, где необходимо заложить взрывчатку для расширения дороги.

Поначалу до строящегося участка даже дорожники не могли добраться — настолько непроходимые леса и крутые горы. И наш фотограф не смог бы сделать этот кадр, если бы породу не взрывали и не «резали» тело горы. К слову, взрывы наш фотограф тоже смог понаблюдать с тех возвышенностей. Дорожники пугали тогда: «Поднимите голову вверх и следите, чтобы в вас не летели камни, они разлетаются почти на полкилометра».





«Когда смотришь вниз, понимаешь, насколько ты маленькая крупица в этом огромном мире. Вся техника, все колонны кажутся миниатюрными на фоне бескрайнего леса. А ты сам — тем более», — поделилась корреспондент, побывавшая на строительстве нового участка трассы М-5 вместе с фотографом.

Весь пресс-тур был красочным, и фотограф успел запечатлеть людей, работающих на высоте в несколько десятков метров, изгибы новых участков М-5, работающую дорожную технику, реки. А еще фотограф и корреспондент могли попробовать себя в роли водителя экскаватора и катка. И оставить свой отпечаток в фундаменте строящейся эстакады. Полный фоторепортаж можно увидеть в материале «Симская эстакада будет высотой с девятиэтажку: высокие пролеты обезопасят трассу М‑5 в Ашинском районе».

Напомним, выставка «Призма 15/90» работает:

• в мультимедийном парке «Россия — моя история»

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