Жители Челябинской области ждут выступление президента России перед Федеральным собранием

Трансляцию послания осуществит ОТВ

Сегодня, 29 февраля, президент Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием. Послание главы государства с нетерпением ждут все жители страны. На сайте 1obl.tv пройдет трансляция главного политического события года. До начала мероприятия осталось 3,5 часа.

Кремль пока не анонсировал ключевые темы выступления Владимира Путина. Но челябинские политологи и общественники уже дали свои прогнозы о том, какие вопросы поднимет глава государства. Они уверены, что неизменными темами послания станут социальная поддержка населения, его благосостояние, вопросы национальной идентичности и специальная военная операция.

Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на сайте 1obl.tv. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени. В мероприятии примут участие члены правительства, парламента, главы регионов, общественники и приглашенные гости.