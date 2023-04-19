Жители Челябинской области смогут записаться к нотариусу через «Госуслуги»

На Южном Урале состоялось выездное заседание Совфеда по цифровизации правовой сферы

С 1 декабря 2023 года в Челябинской области, равно как и в других субъектах РФ, появится возможность записаться на прием к нотариусу через портал госуслуг. Об этом руководитель проектов ФКУ «Государственные технологии» Александр Федосеев рассказал на выездном заседании комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, проходившем 19 апреля в Челябинске. В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он сообщил о мерах, которые предпринимаются в регионе по оказанию комплексной юридической помощи, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам Александра Федосеева, новой услугой с 15 марта могут пользоваться жители Алтайского края, Белгородской, Ивановской, Калужской и Ростовской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Сервис не только дает возможность записаться к нотариусу на определенное время, но также получить список необходимых документов, сканы которых потом можно направить на предварительную проверку, чтобы избежать лишней беготни.

Кроме того, через «Госуслуги» можно запросить у нотариуса электронные версии оформленных бумаг, которые имеют машиночитаемый вид. Благодаря этому процесс получения наследства или продажи квартиры по доверенности максимально упрощается. В первом случае банк просто забирает цифровое свидетельство о праве наследования из личного кабинета пользователя и тут же перечисляет деньги на счет. Во втором — на принадлежащую банку онлайн-площадку, где совершаются сделки с недвижимостью, направляется копия доверенности.

Александр Федосеев отметил, что сейчас на «Госуслугах» доступно 51 нотариальное действие. Но уже до конца полугодия их список расширится до 83.

Проходившее в Челябинске мероприятие Совфеда было посвящено адвокатуре и нотариату в условиях цифровизации и проходило под председательством главы комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Глава региона отметил, что Челябинская область входит в российский топ-5 по цифровому развитию, поэтому тема заседания для Южного Урала актуальна.

«Было интересно послушать, в какую сторону движется этот процесс. Наши адвокаты и нотариусы тоже внесли свою лепту в обсуждение. Плюс мы понимаем, что сегодня юридическая помощь нашим гражданам — крайне актуальная тема. Возникают новые аспекты этой работы. К примеру, вопросы оказания юридической помощи мобилизованным и их семьям. У нас в регионе достаточно давно действует служба бесплатной юридической помощи. Осенью прошлого года мы распространили эту практику на военнослужащих и членов их семей, и это сыграло свою положительную роль. Было много обращений, особенно в активной фазе мобилизации, и мы смогли оказать максимальную помощь и защиту нашим гражданам», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что сейчас идет дискуссия о необходимости распространения такого опыта на всю страну.

«Бесплатная юридическая помощь дает возможность системно решать вопросы мобилизованных и их семей. Сегодня для каждого региона это ключевой момент», — подчеркнул он.

Также Алексей Текслер сообщил, что в регионе открыт центр оказания помощи и поддержки участникам СВО и членам их семей. В центре информируют о льготах и пособиях, помогают их оформить, при необходимости обеспечивают бесплатной консультацией юристов и психологов.

«В настоящий момент мы завершаем проект комплексного центра, где вместе с Фондом поддержки участников СВО, который создан по поручению президента, будем оказывать всестороннюю помощь. Обратившись сюда, участник СВО сможет получить любую помощь, не только психологическую, юридическую, социальную, но и медицинскую», — добавил губернатор.

Обсуждение показало, что цифровизация в правовой сфере — достаточно противоречивый процесс. Так, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова подняла проблему безопасности персональных данных. По ее словам, за последний год количество утечек в Сеть личной информации о россиянах выросло в 40 раз. Сенатор также назвала неправильной тенденцию к полной замене некоторых бумажных документов их цифровыми вариантами, а также высказалась за создание реестра документов, не подлежащих оцифровке.

Представители адвокатского сообщества рассказали о тех трудностях, с которыми им приходится сталкиваться при использовании комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР). По словам адвокатов, некоторые органы государственной власти откровенно саботируют внедрение этой системы. Кроме того, как сообщил советник президента адвокатской палаты Челябинской области Рауль Хашимов, ФСИН на Южном Урале препятствует внедрению системы видео-конференц-связи с подзащитными, находящимися в СИЗО.

Андрей Клишас подчеркнул, что все прозвучавшие на заседании замечания и предложения будут обязательно отработаны.

«Цифровизация не является самоцелью. Цель состоит в том, чтобы с помощью этих процессов сделать качество жизни людей лучше. В том числе в той сфере, которую мы сегодня обсуждали. Правовая защита, адвокатская защита, предоставление нотариальных услуг — все это делается в интересах людей и для людей. Темпы этого движения мы должны соотносить с теми настроениями, которые у людей есть. Многие ведь правы, когда говорят, что недостаточно обеспечена на сегодняшний день цифровая безопасность. На это нельзя закрывать глаза. Мы ответственно подходим к этому вопросу, работаем с профильными министерствами. Определенные шаги в этом направлении сделаны: мы не исключаем введения дополнительных мер ответственности, вплоть до уголовной, за утечку персональных данных граждан», — отметил представитель Совфеда.

Также рамках визита в Челябинскую область состоялась двусторонняя встреча Алексея Текслера с Андреем Клишасом.