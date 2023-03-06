В Челябинске открылась единая служба сопровождения участников СВО и их семей

Она будет работать для всех муниципалитетов региона

Единая служба сопровождения участников СВО и их семей начала свою работу на базе Челябинского областного центра соцзащиты населения «Семья». 6 марта глава региона Алексей Текслер оценил возможности новой службы. Благодаря ей бойцы и их семьи смогут оперативно получать необходимую помощь, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В службе работают психологи, психотерапевт, специалисты по социальной работе. В арсенале сотрудников есть специальный автомобиль выездной мобильной бригады. Это, по сути, мобильный офис, который могут использовать реабилитологи, психологи, юрисконсульты. Сотрудники службы при необходимости будут выезжать в различные районы Челябинска и области для помощи участникам СВО и их семьям.

«Перед нами стоит задача, чтобы каждый, кто возвращался из зоны специальной военной операции, смог получить помощь, поддержку любого плана и не оставался один со своими проблемами. Речь идет о медицинской, социальной, юридической помощи, любого вида помощи, которая необходима. Ребята будут маршрутизироваться в зависимости от тех проблем, которые у них существуют. Также возможно обращение семей, им также будет оказана помощь. Причем в каждом муниципалитете будут присутствовать представители службы реабилитации», — сообщил Алексей Текслер.

В муниципалитетах области первичный прием будут вести специалисты комплексных центров социального обслуживания населения. Обратиться в службу сопровождения могут как участники СВО, так и члены их семей. При первом обращении посетителя пригласят на анкетирование, регистрацию, назначат персонального куратора. Для каждого подберут индивидуальный маршрут помощи, в котором будут прописаны потребности военнослужащего и его семьи — от медпомощи до трудоустройства.







Первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт уточнила в своем телеграм-канале, что для эффективной работы между службами и ведомствами была создана карта ресурсов Челябинской области. В нее включены данные о медучреждениях, некоммерческих организациях (НКО) и другая информация. Участники СВО и члены их семей получат на руки специальную брошюру, где будет указано, к какому именно ответственному лицу обратиться, чтобы получить оперативное решение запроса.

«Служба сопровождения участников СВО — это не только про медицинское обслуживание или про денежные выплаты. Это инструмент, который призван помочь человеку восстановиться после пережитых фронтовых событий и в социальном, и в психологическом плане. К примеру, мы получили обратную связь от врачей о том, что в этом вопросе для бойцов очень важна спортивная составляющая. Поэтому в брошюре есть контакты спортивных учреждений. Человек сможет легко сориентироваться, в какой бассейн или спортзал записаться рядом со своим местом жительства», — пояснила Ирина Гехт.

Добавим, что в Челябинской области участники СВО и их семьи могут рассчитывать на различные меры поддержки, в том числе газификацию домов, помощь в ремонте жилья, устройство детей в детсады и школы, предоставление путевок в загородные лагеря и санатории и так далее.