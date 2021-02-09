Заксобрание Челябинской области выходит с удаленки

После долгих месяцев заочной работы депутаты снова встретятся лицом к лицу

Законодательное собрание Челябинской области возвращается к очному формату проведения заседаний — как общих, так и по отдельным комитетам. Парламентарии наконец смогут встретиться не в режиме ВКС, сообщает пресс-служба ЗСО. Впрочем, «антиковидных» мер предосторожности это не отменяет.



Напомним, с апреля 2020 года заседания ЗСО проходили в режиме видеоконференцсвязи — из-за угрозы распространения коронавируса. Профильные комитеты тоже собирались удаленно.

«Этот формат доказал свою обоснованность, он позволил оперативно и эффективно организовать работу депутатского корпуса в особых условиях распространения коронавирусной инфекции. Отмечу, что удаленный формат не отменил ни дискуссий, ни жарких обсуждений, никак не сказался на работоспособности депутатов и аппарата Законодательного собрания», — цитируют в пресс-службе председателя ЗСО Владимира Мякуша.

Однако совсем отказываться от достижений видеосвязи депутаты не собираются: Владимир Мякуш уточняет, что ВКС будет использоваться и после полного снятия эпидемических ограничений. Да и в ближайшем заседании ЗСО, намеченном на 25 февраля, депутаты с периферии области примут участие с помощью цифровых технологий. Остальные, как в доковидные времена, соберутся в большом зале регионального парламента.