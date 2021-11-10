Заксобрание Челябинской области возглавит Александр Лазарев

Его кандидатура предложена на рассмотрение депутатов ЗСО губернатором Алексеем Текслером

ЗСО Челябинской области уже 16 ноября может возглавить действующий вице-спикер регионального парламента Александр Лазарев. Его предложил на должность председателя губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



Напомним, сегодня стало известно, что действующий (и бессменный на протяжении 16 лет) председатель ЗСО Владимир Мякуш намерен оставить свой пост. Он уже получил предложение стать советником губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В преемники Мякуша, как стало известно Первому областному информагентству, прочат Александра Лазарева, с сентября 2020 года — первого заместителя председателя Заксобрания.

Александру Лазареву 47 лет, он больше всего известен как глава города Южноуральска (занимал эту должность в 2015—2020 годах). Осенью 2020 года избрался в Законодательное собрание области. До начала политической карьеры делал карьеру в бизнесе: начав в 1995 году водителем в ТОО «Капрекс-Маркет», к началу третьего тысячелетия дорос до генерального директора ООО «Мобиком», затем возглавлял трест «Связьстрой-5», в 2010—2015 годах руководил ООО «КонструктУралКомплект».

По специальности Лазарев — социальный работник, соответствующее высшее образование получил в Челябинском государственном университете.

«Очень громкая, но очень ожидаемая отставка. Собственно, и сам Мякуш сейчас признает, что его плановый уход из большой политики был согласован еще год назад с губернатором Текслером (напомню, что Текслер тогда сменил Мякуша на посту лидера реготделения ЕР). Естественно, для политических кулуаров это было секретом Полишинеля, и в течение последнего года мы наблюдали и подготовку к общей перезагрузке парламента, и кастинг на роль нового спикера. Считается, что экс-мэр Южноуральска Александр Лазарев как ставленник „старой гвардии“ обеспечит максимальную преемственность в работе ЗСО. И это важный аргумент», — прокомментировал новость о возможном избрании Лазарева в спикеры ЗСО челябинский политолог Александр Мельников.

В то же время политтехнолог из Екатеринбурга Алексей Швайгерт, в свое время работавший на выборах и в Челябинской области, уточняет, что речь идет не только о преемственности, но и о «свежей крови» в рядах южноуральских политиков. Лазареву, напомним, только 47 лет, в отличие от 73-летнего Владимира Мякуша.