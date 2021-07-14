За выборами в Челябинской области будут следить 4,5 тысячи наблюдателей

Такое число волонтеров организовала Общественная палата региона

4,5 тысячи наблюдателей выйдут на избирательные участки Челябинской области в сентябре 2021 года, сообщает пресс-служба Общественной палаты (ОП) Челябинской области. По мнению руководителей регионального избиркома и Общественного штаба по контролю за выборами, этого числа хватит, чтобы обеспечить легитимность и конкурентность во время голосования.



Напомним, Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области был сформирован в марте 2021 года. В него вошли 20 человек, представителей общественных организаций, СМИ, других структур. Штаб должен был обеспечить формирование корпуса наблюдателей. «Боевое крещение» они прошли 6 июня: как сообщало ИА «Первое областное», в начале лета на 18 избирательных участках в Аргаяшском, Брединском, Верхнеуральском, Катав-Ивановском, Кунашакском, Нагайбакском, Октябрьском, Чесменском и Чебаркульском районах прошли муниципальные выборы. Работу южноуральских наблюдателей оценивал член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

«С мая 2021 года было обучено порядка 4,5 тысяч человек в 49 муниципальных образованиях области. При этом уже в июне на муниципальных выборах общественные наблюдатели осуществляли свою деятельность на избирательных участках. Основная задача штаба и общественных наблюдателей — это мониторинг всех стадий избирательного процесса, обеспечение прозрачности и легитимности выборов. Деятельность штаба будет также направлена на взаимодействие со всеми субъектами избирательного процесса, в том числе с электоральной частью населения, партиями, избирательными комиссиями, органами власти и СМИ. Отмечу, что в этом году выборы будут высококонкурентными. Мы надеемся, что именно общественные наблюдатели смогут выступить независимыми «арбитрами» в решении спорных и конфликтных ситуаций на избирательных участках», — прокомментировал стартовавшую 13 июля предвыборную кампанию руководитель Общественного штаба Валерий Шагиев.

4,5 тысячи наблюдателей — серьезное число, но и фронт работ у них немалый: по данным областного избиркома, в Челябинской области на сегодня работают 51 территориальная и 2284 постоянные участковые избирательные комиссии, а 17—19 сентября наблюдатели должны присутствовать на каждом участке. Впрочем, кроме волонтеров ОП, за прозрачностью выборов будут следить еще и наблюдатели от партий. Напомним, в России зарегистрированы 32 политических объединения, 14 из них по результатам региональных выборов в 2020 году имеют право выдвинуть кандидатов в депутаты Госдумы, не прибегая к сбору подписей.

Кроме того, прямую ответственность за честную игру на выборах несут сами сотрудники избирательных комиссий. Члены ТИК должны пройти дополнительное обучение на основе материалов Центризбиркома.

«Я недавно вернулся из Кишинева, где наблюдал за парламентскими выборами в Молдове. Хочу отметить, что в бывших союзных республиках очень хорошо поставлен процесс контроля за выборами. Нам несколько сложнее: нигде больше нет такой многочисленной партийной системы, как в России. Однако степень готовности сотрудников наших УИК и ТИК оцениваю как высокую», — заметил в беседе с корреспондентом Первого областного информагентства председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас.