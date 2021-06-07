Общественные наблюдатели готовы к работе на выборах в Челябинской области

Уровень подготовки проверил член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод три дня провел в Челябинской области. В минувшее воскресенье, 6 июня, в регионе на 18 избирательных участках состоялись муниципальные выборы. Александр Брод объехал несколько УИКов, чтобы лично убедиться в уровне организации голосования и работы общественных наблюдателей.

«Серьезных проблем мы не зафиксировали. Есть некоторые организационные вопросы. К примеру, на этом избирательном участке мы рекомендовали увеличить текст информации о кандидатах, и, на мой взгляд, увеличенная версия протокола должна была быть на более видном месте. Из плюсов скажу, что соблюдаются меры санитарной безопасности, измеряется температура на входах, выдаются индивидуальные ручки и средства защиты. На одном из участков члены комиссии были даже в защитных костюмах», — отметил Александр Брод.

Он также отметил, что присутствие подготовленных независимых наблюдателей на избирательных участках очень важно. Они не только следили за ходом голосования, но и принимали участие в подсчете голосов. Все общественники прошли обучение и продолжат совершенствоваться в летний период.

«Я считаю этот инструмент общественного наблюдения очень важным. Как показывают соцопросы, наши избиратели больше доверяют независимым общественным наблюдателям, нежели партийным, поскольку общественники не ангажированы какими-то установками свыше. Они предотвращают нарушения, обращают внимание на проблемы. Я считаю, что чем активнее и подготовленнее будут общественники Челябинской области, тем более прозрачными, открытыми и демократичными будут выборы, а значит, и у граждан будет больше доверия к этому институту волеизъявления», — добавил Александр Брод.

В общественном штабе есть мобильные юридические группы, которые готовы выехать на место, где наблюдатели или граждане зафиксируют нарушение. На месте они оценят ситуацию и дадут грамотные консультации членам комиссий.

Явка на прошедших муниципальных выборах в Челябинской области оказалась очень разной.

«На данный момент явка разномастная, где-то высокая, где-то низкая. С одной стороны, это плохо, потому что на этих выборах пытаются заместить те мандаты, которые осенью не удалось. Низкая явка отражает интерес людей к этим выборам. Где-то явка очень высокая, и радует, что из этих территорий нет жалоб на массовый подвоз. То есть местные власти удержались от давления на граждан. Главное, я считаю, что налажена корректная работа избирательных комиссий. Это говорит о том, что мы на правильном пути», — отметил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Валерий Шагиев.

Тем не менее в ходе выборов в воскресенье общественники все же получили тревожный звонок. В Сети появился ролик, который сообщал о нарушении на УИК № 1096 в поселке Элеваторном Усть-Багарякского сельского поселения Кунашакского района.

«По итогам проведения проверки мы вышли на заместителя главы, которая фигурировала в этом видеоролике, она подвезла бабушку на избирательный участок. На самом деле она рассказала, что просто проявила гражданскую позицию и подвезла бабушку по пути, чтобы та не шла пешком по жаре», — рассказал федеральный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член исполнительного комитета корпуса «За чистые выборы» Алексей Песков.

На выборах в России работает карта сообщений независимого общественного мониторинга, туда поступают сообщения от наблюдателей. Не стали исключением и прошедшие муниципальные выборы. Сообщения напрямую поступают с избирательных участков. Такая карта будет работать и на крупных федеральных выборах. Эта карта является своего рода зеркалом общественно-политических событий.