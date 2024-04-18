Южноуральцы смогут выбрать губернатора при помощи ДЭГ

Челябинская область подала заявку на проведение онлайн‑голосования в сентябре

Челябинская область в числе 23 регионов России сообщила в Центризбирком о намерении провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на губернаторских выборах в сентябре 2024 года. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

«На сей момент уже сейчас заявки на применение ДЭГ в ходе грядущей кампании поступили из 23 субъектов РФ», — сказала она.

В регионах, планирующих провести онлайн-голосование, намечено более 340 избирательных кампаний, в том числе шесть — губернаторских (Республика Алтай, Вологодская, Курская, Липецкая, Мурманская и Челябинская области) и две кампании по выборам депутатов законодательных собраний (Республика Алтай и Севастополь).

Из тех, кто подал заявки, у 18 регионов, в том числе Челябинской области, уже есть опыт использования цифрового формата. Напомним, по итогам президентских выборов в марте 2024 года регион оказался на 8‑м месте в стране по дистанционной «явке» из 29 субъектов, где применялось онлайн-голосование. Тогда желание проголосовать электронно изъявили более 233,7 тысячи южноуральцев, сделали это 93,33% — более 218 тысяч человек.