Челябинская область оказалась на 8‑м месте в стране по дистанционной «явке»

Регион вошел в топ‑10 регионов по активности в электронном голосовании

Минцифры России назвало топ-10 российских регионов — лидеров по числу проголосовавших на платформе дистанционного электронного голосования на президентских выборах. Челябинская область оказалась на 8-м месте из 29, сообщили в ведомстве.

Напомним, желание проголосовать электронно изъявили более 233,7 тысячи южноуральцев, сделали это 93,33% — более 218 тысяч.

Как сообщили в избиркоме Челябинской области, наиболее активными оказались жители поселка Локомотивного, где проголосовали 95,85% избирателей из числа подавших заявления, и Снежинска (95,53%). Также в десятке самых продвинутых и ответственных оказались жители Орджоникидзевского и Правобережного районов Магнитогорска (95,11% и 94,72%, соответственно), Южноуральска (94,43%), Кыштыма (94,21%), Усть-Катава (94,14%), Увельского района (94,08%), Ленинского района Магнитогорска (94,07%) и Трехгорного (93,87%).

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил систему ДЭГ, отметив, что количество жителей региона, зарегистрированных на платформе, превысило ожидания, из чего можно сделать вывод, что «технология заинтересовала граждан».