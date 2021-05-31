Южно-Уральский медицинский университет вступил в региональный консорциум вузов

Соглашение о сотрудничестве с ЮУрГУ, ЧелГУ и МГТУ имени Носова подписали Александр Шестаков и Андрей Важенин

31 мая на совете ректоров вузов Челябинской области состоялось подписание соглашения о вхождении в консорциум высших учебных заведений Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), передает с места событий корреспондент ИА «Первое областное».



Соглашение о вступлении ЮУГМУ в консорциум подписали ректор ЮУрГУ Александр Шестаков и и. о. ректора медицинского вуза Андрей Важенин. При подписании также присутствовал руководитель Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев. Ректор Магнитогорского вуза Михаил Чукин наблюдал за подписание по видеоконференцсвязи.

«Вступление в консорциум резко расширяет наши возможности. Есть такая формула: „один да один больше чем два“. Другие вузы получают возможность пользоваться нашим виварием, диагностическими возможностями ЮУГМУ. Мы же получаем доступ к вычислительным мощностям, техногенным возможностям. Новые технологии могут появиться только на стыке наук, поэтому такое сближение техники и медицины закономерно. Сейчас в крупных клиниках почти половина от состава — инженеры, занятые настройкой и обслуживанием сложнейшего оборудования. Это, например, лазерная сварка костей после переломов, стимуляция иммунитета магнитными полями. Предложение вступить в консорциум висело в воздухе, оно напрашивалось само собой. Сегодня состоялось просто формальное подписание документов, а на деле наша совместная работа давно началась», — прокомментировал событие Андрей Важенин.

По словам Андрея Владимировича, у классического ЧелГУ, технического МГТУ, медицинского ЮУГМУ и крупнейшего и разностороннего ЮУрГУ уже сейчас есть множество точек соприкосновения. Медиков, например, крайне интересует центр изучения сильных магнитных полей, создание которого недавно анонсировал в интервью Первому областному информагентству Сергей Таскаев. Ученые ЮУрГУ хотят ближе познакомиться с элементами искусственного интеллекта, применяемыми в эндоскопическом подразделении онкоцентра (на базе этого здравоохранительного учреждения базируется кафедра онкологии, лучевой диагностики и радиологии ЮУГМУ — прим. редакции).

По данным пресс-службы ЮУрГУ, предметом соглашения стало сотрудничество в сфере науки и образования, совместное проведение научных исследований. Вузы намерены объеинить усилия как раз по темам искусственного интеллекта и обработки больших данных в персонализированной медицине, включая генетические исследования, разработки прототипов медицинского оборудования. Кроме того, участники консорциума рассчитывают сообща выступать с заявками на федеральные гранты.

Напомним, консорциум трех южноуральских вузов — ЮУрГУ, ЧелГУ и МГТУ имени Носова, а также Южно-Уральского научного центра минералогии Уральского отделения РАН был образован в январе 2021 года. Уже тогда руководители вузов отмечали, что их совместная работа представляет интерес и для отрасли здравоохранения.

Добавим, на том же заседании совета ректоров прошло подписание еще одного соглашения о сотрудничестве: в рамках федеральной программы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» свои усилия решили объединить ЮУрГУ, Томский госуниверситет (один из трех федеральных операторов проекта) и главное управление по труду и занятости Челябинской области. Вместе вузы и областное ведомство намерены организовать профессиональное обучение и допобразование для нескольких категорий граждан: официально зарегистрированных безработных, жителей области старше 50 лет, женщин, находящихся в декретном отпуске. ЮУрГУ уже получил квоту на обучение 650 южноуральцев по 32 программам. Это число может быть увеличено, если программа будет пользоваться спросом.