Южно-Сахалинский суд отправил под стражу челябинского медиа-технолога

Дмитрий Федечкин проведет в СИЗО два месяца

Городской суд Южно-Сахалинска 11 июля удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу экс-вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина, сообщают местные СМИ. В Челябинской области Федечкина помнят, как руководителя пресс-службы бывшего главы региона Бориса Дубровского.



По данным информагентства sakhalin. info, суд отправил Дмитрия Федечкина в следственный изолятор на ближайшие два месяца по обвинению в присвоении или растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Кроме того, в рамках одного с Федечкиным уголовного дела арестован бывший директор местной рекламной фирмы «Сила света» Дмитрий Платонов. Владимир Чудаев, также выходец из пресс-службы Дубровского, а на Дальнем Востоке — замдиректора правительственного ИД «Губернские вести», находится под подпиской о невыезде. «Сахалин. инфо» утверждает, что Чудаев активно сотрудничает со следствием.

Как сообщало ИА «Первое областное», Дмитрий Федечкин, оставив работу в правительстве Челябинской области, некоторое время трудился в медиа-структурах Русской медной компании, а затем уехал на Сахалин и возглавил холдинг «Губернские вести». Он же пригласил на работу на Дальний Восток Владимира Чудаева и нескольких уральских журналистов. В конце декабря 2020 года Федечкин был назначен вице-губернатором Сахалинской области, а в начале июня 2021 года уже подал в отставку. Сам он утверждал, что в местных СМИ появились порочащие его сведения, а правоохранительные органы ведут в издательском доме оперативную работу и выясняют подробности именно того периода, когда ИД возглавлял специалист с Южного Урала.

О возбуждении уголовного дела в отношении Федечкина, Платонова и Чудаева стало известно 9 июля, на следующий день они были задержаны. 11 июля появились сведения о втором деле по той же статье «Присвоение или растрата». Следственное управление СК РФ по Сахалинской области пока воздерживается от комментариев.