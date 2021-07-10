На Дальнем Востоке задержаны известные челябинские пиар-менеджеры

Бывший пресс-секретарь Дубровского Дмитрий Федечкин и его соратник Владимир Чудаев подозреваются в растрате

Следственные органы Сахалинской области 9 июля задержали Дмитрия Федечкина и Владимира Чудаева, известных на Урале медиа-специалистов, ранее работавших на правительство дальневосточного региона. Оба подозреваются в присовении или растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщает местное агентство sakhalin. info.



По данным Сахалин.инфо, уголовное дело в отношении Дмитрия Федечкина, как бывшего директора медиахолдинга правительства Сахалинской области «ИД «Губернские вести» и замдиректора холдинга Владимира Чудаево было возбуждено 9 июля. Следственное управление СК РФ по Сахалинской области воздерживается от комментариев, информагентство «Сах. инфо» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в деле есть третий подозреваемый — бывший директор местной компании по наружной рекламе и полиграфии «сила цвета».

Напомним, Дмитрий Федечкин работал пресс-секретарем губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, вскоре после отставки последнего перешел в департамент общественных связей Русской медной компании, а в начале 2020 года уехал на Сахалин. На Дальнем Востоке Федечкин сначала возглавил Издательский дом «Губернские вести», затем был назначен вице-губернатором. Вместе с ним в Сахалинскую область приехали работать несколько уральских журналистов и специалистов по массс-медиа, в том числе Владимир Чудаев. Чудаев в Челябинской области занимал должность заместителя руководителя пресс-службы регионального правительства, отвечал в том числе за госконтракты.

В июне 2021 года Дмитрий Федечкин подал в отставку с поста вице-губернатора Сахалина. В беседе с корреспондентом Первого областного информагентства он объяснил этот поступок появлением в дальневосточных СМИ порочащих его сведений, также Дмитрий Николаевич признал, что в «Губернских вестях» ведут работу правоохранительные органы.

На момент публикации материала связаться с Федечкиным или Чудаевым не удалось. По информации СМИ Сахалина, в понедельник, 12 июля, местный суд должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании им меры пресечения.