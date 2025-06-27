В Челябинской области к выборам в Заксобрание обучат более 4 тысяч общественных наблюдателей

Упор в обучении сделают на понимании деталей избирательного процесса и основах конфликтологии

Обучение наблюдателей на выборах в Законодательное собрание стартует в Челябинской области в середине июля. До 31 августа лекторы посетят каждый из 43 округов региона, также планируется охватить обучением все семь районов областного центра, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги областного общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

По словам члена штаба Александра Анисимова, в этом году обучение пройдут более 4 тысяч наблюдателей.

«Думаю, цифра даже будет чуть больше, 4 тысячи — это необходимый минимум от общественной палаты. Согласно нововведениям в законодательстве, один субъект выдвижения может отправить на один избирательный участок только одного наблюдателя, поэтому в этом году на наблюдателях будет особая ответственность. Они должны ее осознавать», — отметил он.

Это означает, что наблюдатели должны знать закон, правила поведения членов избирательной комиссии, различать серьезность нарушений и уметь определять, когда проблема требует максимально оперативного вмешательства штаба или избиркома.

«В этом году в обучении наблюдателей делается особый упор на взаимодействии со штабом и с членами УИКов. Человек должен быть стрессоустойчивым, находить ко всем подход. Особый упор будет сделан на конфликтологию, на разрешение возможных конфликтов», — поясняет Александр Анисимов.

Еще один аспект обучения — освещение деятельности наблюдателя. Для этого в обучении предусмотрен блок прокачки технических навыков:

«Это, в первую очередь, представитель общественности, независимое лицо, которое должно показывать прозрачность, легитимность и законность процесса голосования. Так что наши наблюдатели станут в том числе блогерами, которые покажут внутреннюю кухню выборов».

Руководитель штаба, председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко уточнил, что обучение готовит всего лишь кандидата в наблюдатели. Им еще придется получить направление от палаты.

«В ближайшее время совет Общественной палаты утвердит положение о наборе наблюдателей, где будут прописаны требования. В частности, выдвигать своих кандидатов в наблюдатели могут общественные объединения и некоммерческие организации. Также обратиться в Общественную палату с заявлением о желании стать наблюдателем могут физические лица — дееспособные граждане с 18‑летнего возраста, не имеющие отношения к экстремистским организациям», — отметил Николай Дейнеко.

Он добавил, что практика обучения общественных наблюдателей в Челябинской области хорошо себя зарекомендовала: с каждым годом фиксируется все меньше замечаний к проведению выборов в регионе.

Напомним, голосование будет проходить в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября 2025 года. Кроме выборов 60 парламентариев в Челябинской области запланировано еще 39 муниципальных избирательных кампаний, в том числе будут сформированы 23 депутатских корпуса вновь образованных муниципальных округов — будет замещено 723 мандата парламентариев муниципального уровня.

