Владимир Якушев проверил работу Сбербанка в Уральском округе

Полпред президента в УрФО продолжает объезд ведущих финансовых и промышленных предприятий Урала

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев сегодня, 2 марта, встретился с председателем Уральского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрием Суховерковым. Целью было убедиться в штатной работе всех систем крупнейшего финансового института округа и страны, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе полпредства по УрФО.



Как доложили Владимиру Якушеву в Сбербанке, все клиенты, физические и юридические лица, имеют доступ к своим средствам. Проводятся операции по снятию и пополнению счетов как в рублях, так и в иностранной валюте, осуществляется оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам, обмен валюты. Дмитрий Суховерков заверил полпреда, что изменений по условиям уже выданных потребительских и ипотечных кредитов не будет.

«Мы понимаем, что есть ограничения, которые создают сложности, но в целом ситуация под контролем, повода для беспокойства нет. Финансовая система обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — считает Владимир Якушев.

Напомним, сегодня, 2 марта, Сбербанк официально заявил о временном прекращении работы в Европе. Дело в том, что дочерние банки группы столкнулись за рубежом с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.