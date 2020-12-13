На этой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание с кабмином, в ходе которого потребовал решить вопрос с ценами на продукты питания уже со следующей недели. Запись совещания показали сегодня, 13 декабря, на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
После того как глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Решетников дочитал свой доклад, Владимир Путин поинтересовался, «куда смотрит» министр.
«Люди себя ограничивают, потому что у них нет денег на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают на такие величины. А вы мне сказки рассказываете!»— прокомментировал доклад Решетникова президент.
Владимир Путин отметил, что цены на муку выросли почти на 13%, а на макаронные изделия — на 10,5. При таких урожаях, по мнению главы страны, это недопустимо.
«Вы мне сказали: „Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется“. Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не „я надеюсь“, а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. Думать нужно о том, чем питаются другие люди»,— сказал Владимир Путин главе Минэкономразвития РФ.
И потребовал решить вопрос о прекращении роста цен на продукты в течение недели и выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов.