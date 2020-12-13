Владимир Путин потребовал от кабмина стабилизировать цены на продукты

По мнению президента Российской Федерации, «при таких урожаях» рост цен на базовые продукты недопустим.

На этой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание с кабмином, в ходе которого потребовал решить вопрос с ценами на продукты питания уже со следующей недели. Запись совещания показали сегодня, 13 декабря, на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

После того как глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Решетников дочитал свой доклад, Владимир Путин поинтересовался, «куда смотрит» министр.

«Люди себя ограничивают, потому что у них нет денег на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают на такие величины. А вы мне сказки рассказываете!»— прокомментировал доклад Решетникова президент.

Владимир Путин отметил, что цены на муку выросли почти на 13%, а на макаронные изделия — на 10,5. При таких урожаях, по мнению главы страны, это недопустимо.

«Вы мне сказали: „Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется“. Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не „я надеюсь“, а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. Думать нужно о том, чем питаются другие люди»,— сказал Владимир Путин главе Минэкономразвития РФ.

И потребовал решить вопрос о прекращении роста цен на продукты в течение недели и выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов.