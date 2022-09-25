Владимир Путин подписал указ об отсрочке для студентов от призыва по мобилизации

Распространяется документ не на всех студентов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по частичной мобилизации для студентов вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения в случае, если они получают образование соответствующего уровня впервые. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые»,— говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 24 сентября, и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, то есть со дня объявления о проведении частичной мобилизации.

Ранее министерство обороны РФ дало разъяснения по частичной мобилизации. В ведомстве рассказали о том, кого будут призывать в первую очередь.