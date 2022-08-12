Владимир Путин подписал указ о новых льготах для пограничников в районе спецоперации

Один день службы приравнивается к двум

Президент Владимир Путин 12 августа подписал новый указ о введении дополнительных льгот пограничникам, выполняющим свой долг в районе специальной военной операции. Теперь один день службы на границе с ДНР и ЛНР приравнивается к двум. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа сказано, что пограничникам ФСБ на участках государственной границы РФ, примыкающих к районам проведения СВО на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях засчитывать один день службы за два дня. Также засчитывается время непрерывного лечения в случае получения травмы во время службы из расчета один месяц военной службы за два месяца.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — сказано в документе.