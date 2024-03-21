Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах

Сегодня озвучили официальные итоги голосования

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Владимир Путин сегодня обратился к россиянам. Глава государства поблагодарил всех за участие в голосовании на выборах президента страны. По словам Владимира Путина, предложения и идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно будут использованы в работе на благо страны. Текст и видеообращение опубликованы на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, прошедшая избирательная кампания была крайне напряженной и ответственной.

«Ведь по большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы», — пояснил он.

Президент считает, что все, кто принял участие в голосовании, проявили свой гражданский долг и показали, что ценят свободу выбора и свой голос.

«Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил важность работы избирательной комиссии. Владимир Путин пообещал, что сделает все, что от него зависит, чтобы оправдать оказанное ему доверие.

«Сделаем все, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании, были реализованы», — резюмировал он.

Напомним, за Владимира Путина в Челябинской области проголосовали 84,32% избирателей, Николай Харитонов набрал 5,4%, Владислав Даванков — 4,9%, Леонид Слуцкий — 3,4%.





В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации сообщили, что за Владимира Путина проголосовали 87,28% россиян.