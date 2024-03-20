Избирком назвал лидеров по явке на выборах президента РФ среди муниципалитетов Челябинской области. Из районов самым активным стал Кизильский, среди городов отличился Троицк, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Сообщается, что в голосовании приняли участие 2 миллиона 28 тысяч 363 южноуральца, причем всего в списки избирателей включены 2 миллиона 566 тысяч 601 человек.
«Таким образом, участие в выборах приняли восемь из десяти жителей региона. Электоральная активность избирателей Челябинской области с учетом ДЭГ составила 79,03%», — уточнил председатель избиркома Евгений Голицын.
Он отметил, что самая низкая явка по региону составила 61,06%, самая высокая — 93,89%.
«Наибольшую гражданскую сознательность проявили жители Кизильского муниципального района — там проголосовали 93,89% зарегистрированных избирателей, Ленинского района Челябинска — 89,73%, Кунашакского района — 89,47%. Также в топ-13 муниципалитетов, где проголосовали более 85% избирателей, вошли Троицк (89,46%), Нагайбакский район (89,27%), Коркинский муниципальный округ (88,93%), Южноуральск (88,34%), Советский район Челябинска (88,12%), Октябрьский (87,53%), Саткинский (86,94%), Увельский (86,7%), поселок Локомотивный (85,71%) и Сосновский муниципальный район (84,69%)», — рассказали в избирательной комиссии.
Если говорить о крупных городах, активность избирателей в Челябинске составила 82,73%, в Магнитогорске — 77,95%.
Напомним, за Владимира Путина в Челябинской области проголосовали 84,32% избирателей, Николай Харитонов набрал 5,4%, Владислав Даванков — 4,9%, Леонид Слуцкий — 3,4%.