Кизильчане оказались самыми активными на выборах президента в Челябинской области

В муниципалитете пришли на выборы почти 94% жителей

Избирком назвал лидеров по явке на выборах президента РФ среди муниципалитетов Челябинской области. Из районов самым активным стал Кизильский, среди городов отличился Троицк, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сообщается, что в голосовании приняли участие 2 миллиона 28 тысяч 363 южноуральца, причем всего в списки избирателей включены 2 миллиона 566 тысяч 601 человек.

«Таким образом, участие в выборах приняли восемь из десяти жителей региона. Электоральная активность избирателей Челябинской области с учетом ДЭГ составила 79,03%», — уточнил председатель избиркома Евгений Голицын.

Он отметил, что самая низкая явка по региону составила 61,06%, самая высокая — 93,89%.

«Наибольшую гражданскую сознательность проявили жители Кизильского муниципального района — там проголосовали 93,89% зарегистрированных избирателей, Ленинского района Челябинска — 89,73%, Кунашакского района — 89,47%. Также в топ-13 муниципалитетов, где проголосовали более 85% избирателей, вошли Троицк (89,46%), Нагайбакский район (89,27%), Коркинский муниципальный округ (88,93%), Южноуральск (88,34%), Советский район Челябинска (88,12%), Октябрьский (87,53%), Саткинский (86,94%), Увельский (86,7%), поселок Локомотивный (85,71%) и Сосновский муниципальный район (84,69%)», — рассказали в избирательной комиссии.

Если говорить о крупных городах, активность избирателей в Челябинске составила 82,73%, в Магнитогорске — 77,95%.

Напомним, за Владимира Путина в Челябинской области проголосовали 84,32% избирателей, Николай Харитонов набрал 5,4%, Владислав Даванков — 4,9%, Леонид Слуцкий — 3,4%.