Владимир Путин назначил в Челябинской области восемь судей

Часть судей перейдет из районных судов в Челябинский облсуд

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении в Челябинскую область восьми судей. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

На шестилетний срок полномочий председателем Верхнеуральского районного суда назначен Константин Шульгин, который ранее исполнял обязанности председателя Чесменского районного суда. На этот же срок председателем Калининского районного суда и зампредседателя Тракторозаводского районного суда Челябинска назначены Михаил Новоселов и Наталья Лоскутова соответственно. Для Новоселова это будет уже второй шестилетний срок полномочий, а Лоскутова ранее работала в Ленинском районном суде.

Судьями Челябинского областного суда президент назначил Анну Григорьеву, Наталью Привалову и Ларису Федосееву, которые ранее работали в челябинских районных судах, а также Ольгу Силину, которая занимала должность судьи в Копейском городском суде.

Судьей Советского района Челябинска назначена Юлианна Высоких, которая ранее работала в Красноармейском районном суде.

В декабре 2022 года Владимир Путин упразднил четыре районных суда в Челябинской области. В их числе — Брединский, Нагайбакский, Троицкий и Чесменский суды. Подробнее о том, каким судам передали их функции — в нашем материале.