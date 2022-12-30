Владимир Путин упразднил четыре районных суда в Челябинской области

Функции расформированных подразделений переданы в суды соседних муниципалитетов

Президент России Владимир Путин утвердил ликвидацию четырех районных судов в Челябинской области. Как следует из текста опубликованного на портале правовой информации указа, речь идет о Брединском, Нагайбакском, Троицком и Чесменском судах.



Напомним, процесс расформирования был запущен еще в марте 2022 года: тогда соответствующий законопроект утвердили депутаты Законодательного собрания региона. Заместитель председателя Челябинского областного суда Елена Дробышева объясняла, что содержать четыре райсуда нерационально. Нагрузка на суды была в последние пять лет ниже средней по региону. Кроме того, в каждом из райсудов числилось только по три штатных единицы, что создавало сложности в случае, если вышестоящая инстанция отменяла решение райсуда и возвращала дело на повторное рассмотрение.

Президентский указ утверждает ранее предложенные изменения: функции Брединского райсуда передаются Карталинскому городскому суду, Нагайбакского — Верхнеуральскому районному, Троицкого районного — Троицкому городскому, Чесменского — Варненскому райсуду. Для удобства жителей на месте расформированных полноценных судов останутся работать судебные представительства.