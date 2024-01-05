Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина

Событие прошло в центральном избирательном штабе кандидата

Первые удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина вручены в центральном избирательном штабе. Мероприятие провел сопредседатель штаба, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, сообщает сайт Владимира Путина.

Среди доверенных лиц — врачи, ученые, космонавты, журналисты, творческие деятели и многие другие.

Первые удостоверения получили, в том числе, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова, заведующий аналитическим центром Медуниверситета имени Н.И. Пирогова Николай Ваганов, академик РАН, Заслуженный врач РФ Сергей Готье, доцент факультета мировой политики МГУ, член Общественной палаты Анна Злобина, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Сергей Кандыбович.

Также официальный документ вручен восьмикратной чемпионке Всемирных воздушных игр Светлане Капаниной, Герою Советского Союза и России летчику-космонавту Сергею Крикалеву, председателю Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивану Мохначуку, певцу и композитору, лидеру группы «Джанго» Алексею Поддубному, и.о. ректора Севастопольской академии хореографии, директору Севастопольского театра оперы и балета Сергею Полунину, руководитель штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в Тверской области Олеся Шигина.

Напомним, в качестве доверенных лиц Владимира Путина утверждены несколько представителей Челябинской области: это член Общественной палаты Челябинской области, руководитель регионального штаба молодежной организации «Российские студенческие отряды» Юрий Болдырев, председатель совета реготделения «Движения первых» Светлана Буравова, член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ, президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян и член ОПЧО, председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Напомним, выборы главы государства состоятся в России 15-17 марта 2024 года. В ЦИК России поступило более 30 уведомлений о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России. Документы представили восемь кандидатов от политических партий и шесть самовыдвиженцев.

В декабре ЦИК России зарегистрировала группы избирателей, созданные для поддержки кандидатов-самовыдвиженцев Владимира Путина, Рады Русских и Анатолия Баташева, и их уполномоченных представителей. Кандидатам разрешено открыть специальные избирательные счета для формирования избирательного фонда.

Группам поддержки Екатерины Дунцовой, Ивана Отраковского и Александры Тищенко в регистрации отказано.