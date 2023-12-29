Четверо южноуральцев стали доверенными лицами Владимира Путина на выборах — 2024

Всего ЦИК зарегистрировал уже 346 человек

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала 346 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Постановление об этом опубликовано на сайте ЦИК.

В качестве доверенных лиц утверждены и южноуральцы. В списке указаны:

Юрий Болдырев, член Общественной палаты Челябинской области, руководитель регионального штаба молодежной организации «Российские студенческие отряды»;

Светлана Буравова, председатель совета регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Челябинской области;

Карен Даллакян, член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ, ветеринарный врач и президент Фонда зоозащиты «Спаси меня»;

Олег Екимов, член Общественной палаты Челябинской области, председатель Федерации профсоюзов Челябинской области и регионального отделения движения «В защиту человека труда».

По данным пресс-службы избирательного штаба Владимира Путина, подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Общее число может составить до 600 человек.

Напомним, что по всей стране идет сбор подписей в поддержку самовыдвижения на предстоящих выборах действующего президента. Для регистрации Владимиру Путину нужно собрать 300-315 тысяч подписей до 31 января 2024 года. В Челябинской области работают 25 мобильных пунктов. Подписи в поддержку можно оставить и в отделениях партии «Единая Россия». Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.