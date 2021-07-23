Виктору Чернобровину приостановили членство в рядах «Единой России»

Поводом послужило уголовное дело о взятке

Руководителю отделения Пенсионного фонда России в Челябинской области Виктору Чернобровину предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В эти часы над высокопоставленным чиновником идет суд об избрании ему меры пресечения. Региональное отделение партии «Единая Россия» в пятницу, 23 июля, выступило с официальным заявлением о приостановлении членства в партии Виктора Чернобровина.

«В соответствии с пунктом 4.4.4. Устава партии при наличии достоверной информации о возбуждении уголовного дела в отношении члена партии членство в партии указанного лица подлежит обязательному приостановлению в срок не позднее десяти дней со дня получения такой информации по решению общего собрания или совета первичного отделения партии, в котором данное лицо состоит на партийном учете», — пояснили в областном отделении единороссов.

В Тракторозаводском суде Челябинска следователь настаивает на заключении Чернобровина под стражу.