В Златоусте с выборов в Госдуму сняты самовыдвиженец и кандидат от «Яблока»

Решение об отказе в регистрации принято окружным избиркомом единогласно

13 августа избирательной комиссией по Златоустовскому одномандатному округу принято решение отказать в регистрации на выборах в Госдуму Владиславу Шубину и Валентине Комковой, сообщает пресс-служба облизбиркома.



По данным пресс-службы избиркома Челябинской области, кандидат от партии «Яблоко», общественница из Миасса Валентина Комкова, не представила 4 августа, в последний день подачи документов, весь необходимый пакет бумаг. Что касается дворника златоустовского детского сада Владислава Шубина, то он не справился со сбором подписей.

Таким образом, на сегодня в Челябинской области не осталось кандидатов в депутаты Госдумы — одномандатников.