На Южном Урале самовыдвиженцы не справились со сбором подписей

Из девяти независимых кандидатов в депутаты Госдумы подписи в свою поддержку сдал в избирком только один человек

4 августа истек срок подачи документов для регистрации на выборах в Госдуму РФ. До 18 часов среды, то есть в течение рабочего дня избиркомов, подписи в свою поддержку сдала только одна из девяти ранее заявившихся на выборы южноуральских самовыдвиженцев, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области.



Напомним, по пяти одномандатным округам Челябинской области на выборы депутатов Государственной думы РФ заявились 60 кандидатов, девять из них — самовыдвиженцы. 51 человек — представители 13 политических партий. 12 партий представлены в действующем созыве Госдумы и законодательных органах субъектов федерации, поэтому их кандидаты избавлены от необходимости сбора подписей. Тринадцатой, Общероссийскому народному союзу, необходимо было представить в избирком Челябинской области подписи граждан в свою поддержку. Народный союз выдвинул только одного одномандатника — в Металлургическом округе от политического объединения заявился директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «Уралтехнострой» Андрей Пирогов. Он представил подписи к концу дня 4 августа, в избиркоме начата их проверка.

Не задалось с подписями у большинства самовыдвиженцев. Как сообщили Первому областному информагентству в областном избиркоме, только кандидат по Коркинскому округу, сотрудница фонда развития профессиональных компетенций торгово-промышленной палаты РФ Яна Гусева, пришла в окружную избирательную комиссию с подписными листами. Ей необходимо было заручиться поддержкой 16214 граждан. На проверку подписей российское законодательство отводит 10 дней, так что 15 августа можно будет узнать, стала ли Яна Гусева зарегистрированным кандидатом.

Еще один самовыдвиженец, действующий кандидат Госдумы Андрей Барышев, выдвинувшийся по Металлургическому округу, 4 августа публично заявил о том, что сходит с дистанции. Кандидатура единоросса Барышева региональным отделением партии не была согласована, другие политические объединения также не пожелали видеть его в своих рядах. Поэтому Барышев, в 2016 году избравшийся в федеральный парламент по Челябинскому округу, самостоятельно выдвинулся в восьмой созыв Госдумы по округу Металлургическому. Для регистрации ему необходимо было представить в избирком 15512 подписей граждан. Как сообщил Андрей Барышев Первому областному информагентству, помощники кандидата собрали даже больше — 19282 подписи. Тем не менее, Андрей Викторович даже не попытался сдать доказательства поддержки населения в избирательную комиссию.

«Очень много брака. С точки зрения закона много требований, например, надо писать в адресе не Челябинск, а Челябинская область, если не начать с этого, то такую подпись уже бракуют. Если пишут черной ручкой, подпись тоже считается недействительной. Таких подписей много. Есть листы без данных паспорта», — объяснил свой поступок пока еще действующий депутат ГД.

Другие самовыдвиженцы также проигнорировали последний день сдачи документов. Как сообщила Первому областному информагентству пресс-секретарь избиркома Челябинской области Екатерина Колбышева, ни один из оставшихся семи независимых кандидатов не явился в окружные комиссии. Самовыдвиженцам по Челябинскому избирательному округу, арбитражному управляющему Ярославу Анищенко и директору «Фонда развития экономической кибернетики» Виктору Черепнину, нужно было предоставить в окружной избирком 17415 подписей граждан в свою поддержку.

Больше всего самовыдвиженцев было в Магнитогорском округе: директор ООО «ТД «Уралпроминвест» Ринат Ахметов, руководитель ООО «Патриот» Ислам Жумабаев, слесарь-ремонтник ООО МРК Олег Ковалев, директор ООО «Альфа-групп» Александр Тишин. Они должны были набрать по 15524 подписей. К концу рабочего дня 4 августа никто из них не сдал докуметы. О решении отказаться от участия в выборах официально заявил только Олег Ковалев.

Наконец, дворнику из златоустовского детского сада Владиславу Шубину нужно было предоставить 16784 подписи в свою поддержку. Однако и он так и не сделал последний шаг для регистрации в качестве кандидата.

Что касается кандидатов, выдвинутых партиями, то они действовали более успешно.

«По состоянию на 18 часов 4 августа 2021 года в окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов документы на регистрацию подали 50 кандидатов, выдвинутых политическими партиями и 1 самовыдвиженец (Гусева, 191 округ)», - сообщил Первому областному информагентству председатель регионального избиркома Сергей Обертас.

Таким образом, конкурс на каждый мандат депутата Госдумы в Челябинской области превышает 10 человек на место.

По информации Центризбиркома РФ, в выборах в России в целом участвуют 26 из 30 официальных партий страны. Всего на конец дня был зарегистрирован 1491 кандидат в депутаты Госдумы. Федеральные списки насчитывают еще 3011 кандидатов.

«Понятное дело, что с парламентскими партиями по числу выдвинутых кандидатов никто не может тягаться. Но мы видим, что некоторые непарламентские партии достаточно активно работают на всех уровнях выборов. Я всегда говорила, что набирать политические мускулы следует на муниципальных выборах, там, где реальная жизнь и реальные проблемы людей. Те партии, которые так делают, достигают результатов», — прокомментировала ситуацию председатель ЦИК Элла Памфилова.