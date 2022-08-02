Депутаты из Челябинской области работают в обстрелянной ВСУ больнице Ясиноватой

Доставленное в Ясиноватую с Южного Урала медоборудование пригодилось для лечения контуженных во время артобстрела матери и ребенка

Депутаты из Челябинской области Владимир Бекишев (региональное ЗСО) и Иван Скиба (коркинское собрание депутатов) 2 августа побывали с рабочим визитом в центральной районной больнице донбасского Ясиноватского района. Делегаты Южного Урала осмотрели новое медицинское оборудование, переданное больнице по поручению губернатора Алексея Текслера.



Накануне в здание больницы попал артиллерийский снаряд ВСУ, к счастью, неразорвавшийся. Но визиту это не помешало. Депутаты из Челябинской области пообщались с руководством больницы, обсудили текущие вопросы.

Напомним, с начала лета здравоохранительные учреждения Донецкой Народной Республики получили из Челябинской области автомобили скорой помощи и несколько партий медоборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. По данным пресс-службы Ясиноватой, в местную ЦРБ были также переданы операционный стол, микроскоп, анализаторы.

«Оборудование уже используется и спасло немало жизней, так как практически каждый день жители получают ранения от обстрела со стороны укрофашистов. Буквально сегодня в городе в результате обстрела контузию получили мать 1978 года рождения и шестилетний ребенок. Начальник медслужбы Сергей Павлович рассказал нам, что оборудование больницы не обновлялось с советских времен. Вся Ясиноватая очень благодарна жителям Челябинской области за поддержку: Южный Урал не на словах, а на деле показывает, что Россия своих не бросает!» — рассказал Иван Скиба.