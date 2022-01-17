В управлении общественных связей правительства Челябинской области появился новый первый зам

Елена Семенчукова сменила на этом посту ушедшую в региональный избирком Наталию Гавриш

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении нового первого заместителя руководителя управления общественных связей правительства. Должность оставалась вакантной с декабря 2021 года, согласно данным, опубликованным на портале правовой информации, ее заняла Елена Семенчукова.



Елена Владимировна до сих пор работала консультантом в этом же управлении. По данным из открытых источников, ранее трудилась в отделе госзакупок администрации губернатора Челябинской области (должность упразднена губернатором Борисом Дубровским в декабре 2015 года), между этими двумя должностями находилась в декретном отпуске. На сегодня Елене Семенчуковой 37 лет.

В функции первого заместителя начальника управления общественных связей регионального правительства входит разработка проектов областных нормативных правовых актов, контроль за размещением закупок товаров и услуг и исполнением госконтрактов, внутренний финансовый контроль отделов управления, подготовка и реализация проектов, направленных на укрепление положительного имиджа Челябинской области, губернатора и правительства и многое другое.



Как сообщало Первое областное информагентство, занимавшая ранее должность первого зама в управлении общественных связей Наталия Гавриш в декабре перешла на работу в избирком Челябинской области. Тогда же правительство покинули вице-губернатор Евгений Голицын, ставший председателем избирательной комиссии, и начальник управления внутренней политики Виталий Шиков, с 9 декабря — член избиркома на постоянной основе. Их преемники пока не назначены.