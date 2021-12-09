Избирком Челябинской области обновился на 70 процентов

Новым куратором выборных процессов на Южном Урале ожидаемо стал экс-вице-губернатор Евгений Голицын

9 декабря прошло первое заседание нового состава избирательной комиссии Челябинской области. Назначенные организовывать в регионе выборы всех уровней специалисты определились с личностями руководителей и членов комиссии на постоянной основе, устроили фотосессию и договорились работать по принципу открытости и гласности, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Как сообщало ранее ИА «Первое областное», региональный избирком формируется из двух групп кандидатов по семь человек, рекомендованных губернатором и Законодательным собранием. В число кандидатов от ЗСО вошли лидер молодежного крыла реготделения «Справедливой России — За Правду» Виктор Вычужанин, юристы Евгений Емельянов и Артем Миронов (последний рекомендован Центризбиркомом РФ), заместитель председателя КСП Челябинской области Юрий Подшивалов, коммунист Андрей Пономарев, член ЛДПР Марина Устинова и начальник управления внутренней политики Челябинской области Виталий Шиков от «Единой России».

В команде, направленной в избирком губернатором Алексеем Текслером, напомним, номером первым стоит считать заместителя главы региона Евгения Голицына. Он был рекомендован ЦИК РФ на должность председателя избиркома. Кроме него — первый заместитель начальника управления общественных связей регионального правительства Наталия Гавриш, активист партии «Новые люди» Оксана Ергунова, вице-мэр Челябинска по правовым вопросам Надежда Рыльская, замначальника ГУ по труду и занятости Кирилл Усманов, замруководителя аппарата и правительства области Алексей Фартыгин и директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов.

В первом заседании по ВКС приняла участие член Центризбиркома РФ Людмила Маркина, курирующая от ЦИК Челябинскую область.

«Мы все являемся свидетелями того, как изменилась за последние пять лет избирательная система страны. Каждый регион внес в этот процесс свой вклад. Были внедрены новые избирательные стандарты: „Мобильный избиратель“, использование УИКами (участковыми избирательными комиссиями — прим. редакции) QR-кодов для изготовления итоговых протоколов, растет число участков, оснащенных КОИБами. Избирком Челябинской области сформирован в полном составе. Поздравляю с большой, интересной и нелегкой работой. В ближайшие два года в области не ожидается крупных кампаний, но в 2024 году предстоят выборы губернатора. Вы не новички и у вас есть время проанализировать всю работу предшественников, сохранить хорошие практики и во взаимодействии с органами исполнительной власти создать все условия для реализации конституционных прав граждан», — обратилась к новому составу комиссии Людмила Маркина.

Присутствовавший здесь же председатель ЗСО Челябинской области Александр Лазарев отметил, что избирком обновился более чем на 70 процентов. Действительно, из «старичков» в составе комиссии остались только виктор Вычужанин, Юрий Подшивалов, Андрей Пономарев и Марина Устинова. Впрочем, напомним, Алексей Фартыгин до 2016 года был не просто членом регионального избиркома, а его председателем. Наталия Гавриш в то же время занимала должность секретаря комиссии, так что в новый состав вошли и ветераны.

Главной задачей первого заседания было избрать председателя избиркома, его заместителя, секретаря и двух членов комиссии на постоянно основе. Состав оказался на редкость единодушен.

Председателем региональной избирательной комиссии единогласно был избран Евгений Голицын. Его выдвигал на рассмотрение федерального Центризбиркома губернатор Алексей Текслер, в результате ЦИК вернул пас, рекомендовав Евгения Викторовича в руководители областной выборной инстанции.





«Работу начну с тех замечаний, которые возникали в процессе голосования (имеются в виду выборы в Госдуму 17-19 сентября 2021 года — прим. редакции) по проблемным вопросам. Прежний состав комиссии уже подготовил свои заключения. Что до меня, то избирком — это нечто новое в моей жизни, до этого я работал только в исполнительной власти. Работа, конечно, во многом пересекалась с выборными процессами, я курировал южные территории области», — рассказал о планах на посту председателя Евгений Голицын.

Не возникло вопросов и с личностью заместителя: Артем Миронов, прошедший несколько избирательных кампаний в качестве «полевого юриста» «Единой России», всю внутреннюю кухню предвыборных баталий и самих выборов знает изнутри. Так что, как заметила Людмила Маркина, его практический опыт будет комиссии очень полезен.





Секретарем пять лет спустя снова стала Наталия Гавриш. Тоже опытный специалист: Наталия Евгеньевна в избирательных процессах работала на всех уровнях от участкового до регионального еще с 1990-х годов. Так что, когда Евгений Голицын в шутку спросил ее, не хочет ли дама взять самоотвод, Наталия Гавриш только улыбнулась в ответ.

Последним вопросом стало избрание двух постоянных членов комиссии на штатной основе. Ими стали Виталий Шиков и Оксана Ергунова, то есть избирком для обоих теперь — единственное место работы, за которую они будут получать зарплату. Таким образом, в ближайшие дни и Шиков, и Евгений Голицын должны подать заявления об увольнении со своих постов в правительстве Челябинской области.

Голицын предполагает начать новый этап своей карьеры с работы над ошибками. По его словам, замечания ЦИК, высказанные в адрес команды уже бывшего председателя облизбиркома Сергея Обертаса, носят рабочий характер. Одна из их причин, по мнению Евгения Викторовича — введение многодневного голосования, пока еще не слишком привычного инструмента.





«Нам надо очень внимательно подойти к обучению, чтобы все члены комиссий всех уровней были готовы к предстоящим выборам», — заявил Голицын.

Напомним, несмотря на слова Людмилы Маркиной о предстоящих новой комиссии сравнительно спокойных двух годах, на самом деле выборов запланировано множество: только в 2022 году в Челябинской области пройдет порядка 170 кампаний — от сельсоветов и до довыборов в ЗСО в Троицком районе. Так что Голицыну с коллегами будет на чем набить руку перед губернаторской и президентской кампаниями будущего.