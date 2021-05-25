В первый день праймериз «Единой России» проголосовало более миллиона человек

Желающие выбрать своих представителей среди партийцев голосуют с опережением

За первые сутки в голосовании по отбору кандидатов, которые представят «Единую Россию» на сентябрьских выборах в Госдуму, приняло участие более миллиона россиян. Особую активность демонстрируют жители Московской, Свердловской, Новосибирской, Кемеровской, Рязанской областей и Краснодарского края, о чем пресс-службе ЕР сообщил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин. По его словам, после восстановления работы сайта, подвергшегося днем 24 мая DDoS-атаке, количество проголосовавших уверенно росло.

«Это говорит о том, что люди доверяют процедуре и готовы сделать свой выбор», — отметил он.

Оценивая активность голосующих в первый день праймериз, руководитель Челябинского областного исполкома ЕР Денис Моисеев особого ажиотажа не увидел.

«Наша арифметика такая: из шести миллионов зарегистрировавшихся проголосовало около одного миллиона. Для первых дней характерно такое голосование с опережением, потом оно идет на спад», — пояснил он Первому областному информагентству.

Данные о количестве проголосовавших за первый день праймериз в Челябинской области, по информации регионального оргкомитета, уточняются.

Напомним, что на Южном Урале, как и по всей стране, предварительное голосование ЕР проходит с 24 по 30 мая, но, в отличие от ряда регионов, выбрать своего представителя из 135 зарегистрированных участников можно только в электронной форме.

