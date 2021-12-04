В обновленный генсовет «Единой России» вошли челябинские депутаты

В Москве состоялся съезд партии, посвященный ее 20-летию

Сегодня, 4 декабря, в Москве прошел съезд партии «Единая Россия», посвященный ее 20-летию. Основные итоги съезда — в материале ИА «Первое областное».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев переизбран председателем партии «Единая Россия», которым он являлся с мая 2012 года.

Борис Грызлов, занимавший пост председателя Высшего совета партии с 2002 года, также переизбран на эту же должность. Обновлен и состав Высшего совета.

Кроме того, на съезде утвердили новый состав генерального совета партии. В него вошли депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин и председатель собрания депутатов Саткинского района Челябинской области Николай Бурматов.

Напомним, на съезде партии «Единая Россия» в Москве сегодня принимает участие делегация из Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Глава региона рассказал участникам об идее усилить больницы Южного Урала, закупив для них автомобили скорой помощи за счет партийных взносов.