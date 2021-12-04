Алексей Текслер на съезде ЕР в Москве рассказал о покупке машин для медиков за счет партвзносов

Губернатор выступил в рамках всероссийского съезда «Единой России», посвященного 20-летию партии

4 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает на федеральном съезде, посвященном 20-летию «Единой России», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона. Как секретарь регионального отделения партии, Текслер рассказал участникам съезда об идее усилить больницы Южного Урала, закупив для них автомобили скорой помощи за счет партийных взносов.



«Речь о машинах скорой, неотложной помощи. Я считаю, это очень важно — помочь, реально помочь врачам. Мы и бюджетные средства на это направляем, и теперь личные средства партийцев. Возникла такая инициатива, мы эту задачу будем решать и дальше», — рассказал Алексей Текслер, выступая на съезде.

Как сообщало Первое областное информагентство, инициатива была утверждена 2 декабря на заседании президиума политсовета челябинского областного отделения ЕР. На покупку автомобилей для медиков будет выделена половина партийных взносов за четвертый квартал 2021 года от всех 49 местных отделений «Единой России» в регионе, эта сумма будет дополнена частными пожертвованиями от южноуральских партийцев.