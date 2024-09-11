В Минэко назначен исполняющий обязанности министра

Временно пост ушедшего в отставку Сергея Лихачева займет его первый зам

Исполняющим обязанности министра экологии Челябинской области назначен первый замминистра экологии региона Игорь Гилев, об этом со ссылкой на постановление губернатора сообщает пресс-служба Минэко.

Напомним, пост министра вакантен с 10 сентября. Накануне в отставку ушел Сергей Лихачев.

Гилев Игорь Юрьевич родился в Норильске, где и начинал свой трудовой путь. Работал также в Москве, Красноярске, занимая руководящие посты на промышленных предприятиях, в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В должности первого замминистра экологии Челябинской области Игорь Гилев работал с марта 2020 года.