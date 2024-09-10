Губернатор Челябинской области утвердил несколько отставок в правительстве

Уходят в отставку министр экологии, начальник ГУ юстиции и замминистра общественной безопасности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил несколько отставок в региональном правительстве.

Так, подписаны постановления о расторжении служебных контрактов и увольнении с госслужбы в отношении министра экологии региона Сергея Лихачева и начальника Главного управления юстиции Валерия Быкова, оба — с 10 сентября. С 13-го уходит в отставку первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак.

Сообщается, что все трое достигли предельного возраста для нахождения на госслужбе, ранее с чиновниками уже несколько раз продлевали контракты.

Напомним, 6 сентября губернатор присвоил Сергею Лихачеву звание почетного эколога Челябинской области.