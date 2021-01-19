В Магнитогорске закрыли очередной магазин за нарушения санитарно-эпидемиологических норм

На восемь суток приостановлена деятельность продуктового отдела

В ходе межведомственного рейда выяснилось, что в магазине нет антисептика для рук, средств для дезинфекции оборудования и инвентаря, обеззараживателя воздуха, а сотрудники работали без перчаток. Срок административного приостановления — восемь суток.



«Судебные приставы Орджоникидзевского районного отделения города Магнитогорска опечатали магазин, сохранность печатей будет проверяться в течение всего срока назначенного наказания. Кроме того, торговый объект находится под пристальным контролем прокуратуры, администрации города и правоохранительных органов. В случае неисполнения судебного акта предусмотрена административная и уголовная ответственность», — отметили в администрации города.



Таким образом, это уже шестой случай в Магнитогорске, когда суд принял решение о временном закрытии торгового объекта в связи с грубым нарушением санитарно-эпидемиологических требований. В мэрии отмечают, что Магнитогорск стал первым городом области, который пошел на такие меры.

