В Кизильском районе выбрали главу

Решение было принято депутатами муниципалитета

Сегодня на Собрании депутатов Кизильского района выбрали главу муниципалитета. Многоступенчатую конкурсную процедуру во второй раз с успехом прошел Александр Селезнев. Действующий глава переизбран с основательным перевесом голосов: 11 «за» и 4 «против». Единственный оппонент Сергей Пермяков, который, кстати, возглавляет муниципальный отдел ГО и ЧС, останется работать под его руководством.

На голосовании присутствовали представители областного руководства: депутат ЗСО Анатолий Брагин и специалист регионального управления по внутренней политике Егор Орлов. Сначала депутаты выслушали кандидатов с их программами развития района, затем началось открытое голосование. Для многих жителей района итог голосования был ожидаемым.