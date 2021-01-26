В Кизильском районе отсеяли четверых претендентов на пост главы муниципалитета

«Выжили» специалист по гражданской обороне и действующий глава

В Кизильском районе завершилось финальное заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост главы. Как сообщил председатель комиссии, начальник регионального управления внутренней политики Виталий Шиков, отбор прошли двое из шести кандидатов: действующий глава Александр Селезнев и начальник муниципального отдела по делам ГО и ЧС Сергей Пермяков.



«Остальные четверо тоже были достойными кандидатурами, но по совокупности баллов не были допущены в финал. Уже 29 января депутаты Кизильского района выберут одного из двух оставшихся кандидатов», — объяснил Виталий Шиков.

Напомним, изначально на пост главы претендовали шестеро: помимо упомянутых Селезнева и Пермякова в их числе были директор школы Любовь Смелова, судебный пристав Николай Анисимов, инженер ООО «Кизилдорстрой» Сергей Сафонов и районный депутат, помощник бизнес-омбудсмена Челябинской области Дмитрий Кириллов. Некоторые источники в районе высказывали, кроме того, опасения, что действующий глава Александр Селезнев вообще пройдет комиссионный отбор: он известен за пределами муниципалитета благодаря нашумевшему конфликту с местным предпринимателем, вылившемуся в уголовное дело (впрочем, закончившееся благополучно для Александра Борисовича). Кроме того, буквально накануне конкурсных мероприятий силовики возбудили в отношении неустановленного лица из числа сотрудников райадминистрации еще одну «уголовку» — по факту превышения должностных полномочий. Однако Александр Селезнев по-прежнему в числе лидеров конкурса.