В канун президентских выборов на Южном Урале появится «карта рисков»

Об обеспечении безопасности кампании‑2024 и приоритетных задачах для ЧРО «Единой России» рассказал секретарь отделения Алексей Текслер

Максимального вклада и непрерывной работы от каждого партийца потребовал секретарь Челябинского реготделения «Единой России», губернатор Алексей Текслер, выступая на XXXIX конференции отделения 6 декабря. Он напомнил, что ключевым событием года станут предстоящие выборы президента страны, и озвучил приоритетные задачи, стоящие перед партией в 2024 году.





Так, с 20 декабря в регионе начнется сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты Российской Федерации.

«Каждый партиец сможет выразить поддержку Владимиру Путину и донести до людей, что его курс — это развитие страны и будущее наших детей. За 23 года под руководством Владимира Владимировича Путина Россия достигла значительных успехов в различных областях. Это должно стать лейтмотивом предстоящей кампании», — отметил Алексей Текслер.

Секретарь реготделения партии обратил внимание партийцев на безопасность выборов в условиях противостояния России и стран Запада. По его мнению, партия должна внести свой вклад в обеспечение безопасности региона и процедуры выборов.

«Будьте бдительны на каждом этапе работы. В этом ключе поручаю главам муниципалитетов провести анализ ситуации и сформировать „карту рисков“. Коллеги, поддерживайте связь с региональным штабом и правоохранительными органами. Подготовка к наблюдению на избирательных участках также требует внимания. Наша задача — обеспечить максимальную явку, спокойствие и исключить скандалы. Высокая явка — наш ответ всем тем, кто пытается расколоть российское общество», — сказал Алексей Текслер.

Секретарям местных отделений Алексей Текслер поручил усилить и организовать работу комиссий, особенно в информировании граждан о выборах. Также главам и секретарям местных отделений нужно актуализировать списки избирателей, включая сотрудничество с военкоматами. При этом учитывать, что некоторые избиратели могут быть за границей или находиться в зоне СВО.

«Депутатам всех уровней необходимо вести прямой диалог с избирателями, проводить встречи на округах, общаться с людьми и решать их проблемы. Забота о людях, внимание к их проблемам — лучшая агитация и способ продвижения наших идей», — отметил глава региона.

Алексей Текслер обратил внимание на то, что в этом году Челябинской области стало доступно Дистанционное электронное голосование — оно проводится онлайн на специальном портале, принять участие в голосовании можно из дома. Южноуральцы активно подключились к тестированию ДЭГ, свыше 121 тыс. зарегистрировались в системе, почти 91 тыс. человек проголосовали.

«Это хорошая возможность увеличить не только показатели явки на выборы, но и включить в работу те слои населения, которые традиционно не могут принять участие в голосовании», — подчеркнул он.

Алексей Текслер отметил местные отделения, которые приняли активное участие в тестировании системы Дистанционного электронного голосования, и поблагодарил партийцев за работу.





Кроме того, участники конференции рассмотрели вопрос о поддержке кандидата на должность первого зампреда Заксобрания Челябинской области, выразив поддержку руководителю регисполкома партии, депутату ЗСО и участнику гуманитарной миссии в Херсонской области Денису Моисееву, и выбрали делегатов на XXI съезд «Единой России», который пройдет 17 декабря в Москве, на площадке выставки «Россия». На ВДНХ отправятся Алексей Текслер, его зам в реготделении партии, председатель ЗСО Олег Гербер, член президиума РПС, глава Челябинска Наталья Котова и Денис Моисеев.