Губернатор Челябинской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер выдвинул кандидатуру Дениса Моисеева на пост первого заместителя председателя Заксобрания региона. Предложение прозвучало в ходе конференции ЧРО партии 6 декабря, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«Мы уверены, что наш кандидат обладает всеми необходимыми качествами и сможет эффективно работать на благо людей, партии и региона в целом. Он обладает широким кругозором, глубокими знаниями, умением находить решение в сложных ситуациях», — отрекомендовал выдвиженца Алексей Текслер.
Он напомнил, что Денис Моисеев по партийному заданию организовал работу депутатского корпуса в Херсонской области, и выразил уверенность, что в должности первого вице-спикера он будет полезен для деятельности южноуральского парламента.
Голосование за кандидатуру первого зампреда ЗСО состоится на ближайшей сессии Заксобрания.