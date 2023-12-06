«Единая Россия» в Челябинской области выдвинула кандидата на пост первого вице‑спикера ЗСО

Его отлично отрекомендовал секретарь реготделения партии

Губернатор Челябинской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер выдвинул кандидатуру Дениса Моисеева на пост первого заместителя председателя Заксобрания региона. Предложение прозвучало в ходе конференции ЧРО партии 6 декабря, передает корреспондент ИА «Первое областное».





«Мы уверены, что наш кандидат обладает всеми необходимыми качествами и сможет эффективно работать на благо людей, партии и региона в целом. Он обладает широким кругозором, глубокими знаниями, умением находить решение в сложных ситуациях», — отрекомендовал выдвиженца Алексей Текслер.





Он напомнил, что Денис Моисеев по партийному заданию организовал работу депутатского корпуса в Херсонской области, и выразил уверенность, что в должности первого вице-спикера он будет полезен для деятельности южноуральского парламента.

Голосование за кандидатуру первого зампреда ЗСО состоится на ближайшей сессии Заксобрания.