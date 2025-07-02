В Челябинской области завершено выдвижение кандидатов в Заксобрание

Сегодня начался период представления партиями и кандидатами документов на регистрацию

Во вторник, 1 июля, в 18:00 завершился этап выдвижения кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального избиркома, выдвинулись 168 кандидатов по одномандатным округам, а также заверены списки с именами более чем 200 кандидатов по единому избирательному округу.

Так, по 30 одномандатным избирательным округам выдвинулись по 30 человек от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и партии «Новые люди», от «Справедливой России» — 28 кандидатов, лот «Партии пенсионеров» — 13, от «Яблока» — четверо, в порядке самовыдвижения — трое (в том числе один уже утратил статус кандидата).





Заверены списки кандидатов по единому избирательному округу политических партий. В списке «Единой России» — 46 кандидатов, КПРФ — 43, ЛДПР — 45 кандидатов, у «Новых людей» — 41 кандидат, в списке «Партии пенсионеров» — 32 кандидата.

«Вопрос о заверении списка партии „Справедливая Россия“ будет рассмотрен сегодня, 2 июля, на 114‑м заседании облизбиркома», — уточнили в пресс-службе избирательной комиссии.

Добавим, в среду, 2 июля, начался период представления партиями и кандидатами документов на регистрацию. Он продлится до 18:00 11 июля 2025 года.

Напомним, кампания стартовала 10 июня 2025 года. Выборы пройдут 12—14 сентября 2025 года. Ранее мы сообщали, что к выборам в Заксобрание Челябинской области обучат более 4 тысяч наблюдателей.