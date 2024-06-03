В Челябинской области сократилось число преступлений, совершенных мигрантами

Полиция отчиталась о своих успехах с начала 2024 года

Полиция Челябинской области начала операцию «Нелегал». Она поможет бороться с незаконной миграцией и легализацией иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве говорят, что в 2024-м году полицейские региона провели на треть больше рейдов, чем раньше. Рейды проходят в гостиницах, общежитиях, хостелах, на строительных объектах, рынках, в теплицах.

«Количество возбужденных уголовных дел в сфере миграции выросло на 36%», — отмечают в пресс-службе.

Так, в Челябинской области пресечена деятельность двух международных этнических преступных сообществ, которые занимались поставкой и сбытом наркотиков.

В учебном центре Магнитогорска перекрыт канал незаконной выдачи сертификатов о знании русского языка и истории.

Остановлены 10 мигрантов, которые пытались въехать в Россию, изменив имя..

Выдворено на 70% больше мигрантов.

Более тысячи человек запретили въезжать в Россию.

Расторгнуты два фиктивных брака иностранцев с гражданами России.

За совершение особо тяжких преступлений прекращено гражданство 17 уроженцев ближнего зарубежья.

«В результате принятых мер количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 37% и на 22% — в отношении них», — отмечают в пресс-службе.

Между тем в Челябинске мигрант пытался откупиться от штрафа за работу без патента и попал под статью.