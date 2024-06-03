Мигрант пытался откупиться от штрафа в Челябинске и попал под статью

Теперь мужчину могут лишить свободы

38-летний мигрант работал в Челябинске без патента, а когда об этом узнали в полиции, он попытался откупиться, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Гражданин одной из стран ближнего зарубежья пытался за денежное вознаграждение уйти от административной ответственности за ведение трудовой деятельности без патента. Теперь ему грозит лишение свободы до одного года», — рассказывают в пресс-службе.

На мигранта составлен административный протокол, также против него возбудили уголовное дело по статье «мелкое взяточничество» (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Работодателю нарушителя грозит штраф до 800 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

В полиции добавляют, что с начала 2024 года уже зафиксировали тысячу случаев работы мигрантами без патентов.