В Челябинской области назначили замминистра финансов

Вакантное место занял Андрей Фадеев

Заместителем министра финансов региона назначен Андрей Фадеев. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ставка одного из заместителей в региональном Минфине оказалась вакантной после ухода из ведомства Александра Гриба, которого назначили на должность министра спорта Челябинской области в конце мая этого года.

Как сообщили в пресс-службе министерства финансов, Андрею Фадееву 47 лет. У него два высших образования, в том числе по специальности «Финансы и кредит» (диплом ЮУрГУ с отличием). Более 20 лет работает в региональном Минфине, где сделал карьеру от рядового специалиста до начальника управления областного казначейства.

Под руководством Андрея Фадеева будут решаться вопросы организации исполнения областного и консолидированного бюджетов, казначейского исполнения областного бюджета, а также исполнения расходов органов государственной власти.