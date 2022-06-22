В Челябинской области землю под импортозамещающие производства сдадут в аренду за 1 рубль

Льгота будет действовать до конца года

В Челябинской области для предприятий, производящих продукцию для импортозамещения, будет доступна льготная аренда земельных участков по ставке в 1 рубль. Проект закона одобрил комитет по экономической политике, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области.

Перечень продукции, на производителей которой будет распространяться льгота, разработает министерство промышленности. Список будет утвержден до конца 2022 года, при этом срок действия могут продлить.

«Необходимо дать время инвесторам, чтобы они смогли сориентироваться и воспользоваться данной мерой поддержки», — отметил председатель Законодательного собрания Александр Лазарев.

Утвержденный законопроект разработан в целях реализации положений федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно поправкам от 14 марта 2022 года, в документе установлены особенности регулирования градостроительной деятельности, земельных и жилищных отношений в 2022 году. Договоры аренды государственных и муниципальных земель продлят.