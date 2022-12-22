В Челябинске изменится состав руководителей министерства экономического развития. Со своего поста и по личному желанию уходит первый замминистра Ирина Акбашева. Соответствующее распоряжение об этом за подписью губернатора Алексея Текслера уже опубликовано на официальном портале.

Свои обязанности чиновница будет выполнять до 30 декабря. Кто займет ее место в правительстве — пока неизвестно.

Ирина Акбашева занимает должность замминистра с 2014 года (и какое-то время параллельно была и. о. министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области). А до этого она работала заместителем главы Саткинского района по экономике и стратегическому развитию. Активно развивала туристическую экономику региона и особенно горнозаводских территорий, выступала за создание регионального центра импортозамещения и не только. 

Ирина Николаевна из Сатки, ей сейчас 63 года, и она покидает пост на госслужбе по собственному желанию.