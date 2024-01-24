В Челябинской области началась спецподготовка наблюдателей на выборах президента

Двухдневное обучение — это не сухой инструктаж, а полноценный тренинг

Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области начал подготовку наблюдателей к президентской кампании. Каждый из шести тысяч активистов, изъявивших желание обеспечить прозрачность выборов, пройдет профессиональную спецподготовку, которая даст им необходимые навыки наблюдения, в том числе за дистанционным электронным голосованием.

По словам преподавателей, обучение решает ряд задач. В первую очередь, это формирование сообщества людей, которые понимают значимость выборов и осознанно находятся на избирательном участке, чтобы сделать эту процедуру прозрачной, законной и состоявшейся. Во-вторых, это формирование позитивной среды и позитивного отношения к электоральному процессу и, наконец, формирование электоральной культуры.

«Задача тренинга — сформировать алгоритм реальной работы и закрепить его, именно поэтому мы не можем обойтись формальным инструктажем на 45 минут. В рамках тренинга мы стараемся погрузить наблюдателей в возможные ситуации, проиграть по максимуму все то, что может случиться на участке: это вопросы фото- и видеосъемки, организация голосования на дому, действия при возможном конфликте, при серьезных и технических нарушениях и так далее», — говорят в Штабе.

Начиная с сегодняшнего дня к работе по наблюдению за выборами подключаются общественные объединения и некоммерческие организации Челябинской области. По словам руководителя Штаба Николая Дейнеко, состав наблюдателей самый разный.

«Подписать соглашение и принять совместное участие в наблюдении на выборах президента РФ изъявили общественные организации, защищающие интересы разных категорий и слоев гражданского общества: это студенты и ветераны, представители национально-культурных центров, спасатели, предприниматели, юристы... И всех их объединяет долг и ответственность перед Родиной», — поясняет Николай Дейнеко.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что для работы на выборах президента Челябинская область подготовит более 6 тысяч наблюдателей.