На Южном Урале 6 тыс. общественных наблюдателей подготовят для работы на президентских выборах

В том числе их научат различать фейки и противостоять им

В Челябинской области началась работа по подготовке корпуса общественных наблюдателей для работы на выборах президента России в марте 2024 года. В планах Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами набрать и обучить не менее 6 тысяч человек. Корпус общественных наблюдателей призван стать гарантом повышения легитимности выборов. Об этом сообщил руководитель штаба Николай Дейнеко (заседание он провел в костюме Деда Мороза, чтобы задать мажорную тональность масштабной работе).





Председатель Общественной палаты региона оценил готовность Челябинской области и штаба к предстоящим выборам.

«Задача перед нами стоит непростая, но я уверен, что мы справимся. Мы шестой год работаем в этой сфере, а Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами непрерывно ведет свою деятельность с 2020 года. Наши наблюдатели представлены на выборах любого уровня, будь то президентские или муниципальные. Мы уже ведем работу по подготовке корпуса общественных наблюдателей и их обучению, в наших планах набрать более 6 тысяч человек», — сказал Николай Дейнеко.

Напомним, базой для подготовки общественных наблюдателей является «золотой стандарт» наблюдения, подготовленный в Общественной палате РФ и постоянно совершенствующийся с учетом ежегодной практики. Однако, по мнению экспертов штаба, обучение должно быть расширено. В частности, наблюдателей надо научить, как противостоять фейкам.





«Нас ждут крайне оригинальные и креативные провокации. Следует провести мониторинг возможных видов и типажей фейков, а также способов противодействия им и внести это как один из разделов обучения наблюдателей», — внес предложение представитель АПЭК в Челябинской области, доцент кафедры политологии Челябинского филиала РАНХиГС Андрей Лавров.

Эксперты и члены штаба единогласно отметили сложность оперативной и одновременно объективной работы: фейки и провокации в СМИ появляются раньше и распространяются быстрее. На это зампред ОПЧО, председатель правления Челябинской областной общественной организации по защите прав потребителей «Антикризисный центр „Советник“» Вячеслав Курилин заметил, что главная задача — работать для избирателей, чтобы они понимали, что именно информация, поступившая от штаба, является объективной, согласованной с законом.



По мнению члена штаба, члена Общественной палаты Челябинской области, доктора политических наук Натальи Балынской, сегодня общественное наблюдение — норма, которая прочно укрепилась в практике выборных процедур, и она далеко не просто формальность.

«Чтобы наблюдение было по-настоящему независимым, на каждом избирательном участке должно присутствовать несколько общественных, независимых наблюдателей, в совершенстве знающих законодательство о выборах. И эта работа не просто была проведена, она показала блистательные результаты: на протяжении многих лет к процедуре проведения выборов нет серьезных претензий как со стороны других участников избирательного процесса, так и со стороны других наблюдателей разного статуса и уровней. Это говорит о том, что достигнута главная цель: выборы в России легитимны. И мы можем быть спокойны: механизм отлажен, подготовлен штат общественных наблюдателей, компетентных, грамотных, вдумчивых. А потому процедура голосования и подсчет голосов прозрачны и доступны для наблюдения», — комментирует Наталья Балынская.

Также участники заседания обсудили доклад «Отвечая на вызовы времени: подготовка к выборам президента РФ 2024 года», подготовленный экспертами ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Его основные тезисы представил президент НОМ, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.





По мнению экспертов, в стране обеспечены все ключевые условия для успешного проведения выборов президента России, назначенных на 15—17 марта 2024 года, а также установлены четкие, непротиворечивые и понятные правовые требования для всех участников выборов.

«Анализ основных направлений подготовки к проведению выборов президента Российской Федерации позволяет сказать, что в стране созданы все условия для проведения демократических выборов, соответствующих общепризнанным стандартам выборов главы государства», — уточнил Александр Брод.

Член штаба, член ОПЧО, доктор политических наук Сергей Зырянов, кратко проанализировав доклад, напомнил, что результат кампании во многом будет зависеть от информированности избирателей.

«Общая численность избирателей в РФ, без новых территорий, — 108 миллионов 48 тысяч 542 человека, а именно в Челябинской области — более 2 миллионов 592 тысяч. От всех участников выборов будет зависеть уровень информированности избирателей о предстоящих выборах и уровень их готовности принять участие в голосовании», — подчеркнул Сергей Зырянов.

Еще один эксперт, политолог Александр Мельников, отметил важность прицельной разъяснительной работы с молодежью.

«Считаю действительно важным направлением нашей работы разъяснительную работу со студентами. Молодое поколение более активное, свободное и независимое в своих суждениях, поэтому нужно организовать качественный открытый диалог, в процессе которого молодые люди смогут исследовать и выработать свою позицию», — сказал политолог.

Легитимность и явка — самые важные политические показатели, связанные с этой кампанией, отметил также член Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в регионе, кандидат политических наук, завкафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин.

«К этим выборам уже сейчас приковано внимание множества стран и народов. Мы прекрасно понимаем, насколько сильно оппоненты России заинтересованы в том, чтобы дискредитировать и саму процедуру, и ее результат. Данные исследований общественного мнения показывают, что победа Владимира Путина — это наиболее логичный и предсказуемый вариант развития событий. Поэтому самые важные политические показатели, связанные с этой кампанией, — это легитимность и явка. Уверен, что российская политическая система выдержит это испытание. И помогут ей решить данную задачу эксперты, которые профессионально занимаются мониторингом и аналитикой», — заявил Василий Зорин.

Добавим, эксперты и члены Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами уверены, что им предстоит непростая и активная работа, и они готовы со всей ответственностью взаимодействовать с институтами гражданского общества, чтобы донести до южноуральцев, будущих избирателей, важность президентских выборов 2024 года.